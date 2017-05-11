Сезон борьбы с комарами начался в Астане

С 21 апреля столичным акиматом на 112 водоемах города началась масштабная работа по борьбе с насекомыми.

Уничтожение личинок комаров проводят на всех водоемах столицы, а также в радиусе 3–5 километров от города. В среднем 5–6 раз за сезон в Астане проходит химическая обработка инсектицидами медицинского назначения, передает zakon.kz со ссылкой на официальный интернет-ресурс акимата города Астаны.





Для уничтожения взрослых особей насекомых руководством города организована барьерная обработка дневок комаров в радиусе 3,5 км с учетом ландшафтных и природно-климатических условий. Сроки и периодичность обработок устанавливаются на основе энтомологических показаний – за 2–4 дня до массового вылета насекомых. Истребление комаров проходит с использованием ультра-малообъемных опрыскивателей, термо- и ветрогенераторов.





С 22 апреля ЧМУ ЗКОО «Дезинфекция» и ТОО «Столичная дезинфекция» начали работу по созданию защитного барьера вокруг Астаны для недопущения залета комаров в город, а с 26 апреля стартовали обработки на внутриквартальных территориях. Для проведения дезинсекционных работ по городу задействовано порядка 120 дезинфекторов.





Несмотря на 100% выполнение работ, запланированных акиматом, насекомые продолжают доставлять неудобства жителям столицы.





Одной из причин наличия комаров во внутриквартальной территории города является неудовлетворительное состояние подвальных помещений многоквартирных домов. В районе «Алматы» по адресу ул. Янушкевича, дом 12 затоплено подвальное помещение, из-за чего при визуальном осмотре входных ворот и первого этажа дома обнаружено около 40 экземпляров насекомых. Причем данная ситуация является не единичным прецедентом, а наблюдается в нескольких районах столицы.





Также негативное влияние на результативность масштабных работ против комаров и грызунов оказывает некачественное проведение дезинсекционных работ по подвальным помещениям и паркингам многоэтажных жилых домов местными КСК.





Так, по району «Сарыарка» из 139 КСК (890 домов) заключили договоры на проведение дезинсекции 108 КСК (890 домов) – 78%. Обработки против комаров проведены в 8 КСК (22 домах). Вместе с тем ситуация по заключению договоров на 3 мая не изменилась (78%), но дополнительно проведены обработки в 7 КСК (49 домах). В общей численности на сегодняшний день проведены обработки в 15 КСК (71 дом) – 11%.





В районе «Алматы» из 221 КСК (1084 дома) заключили договоры на дезинсекцию 94 КСК (516 домов) – 42% (05.04.17 г. – 40%). Обработки против комаров провели в 2 КСК (3 дома).





По району «Есиль»: из 86 КСК (208 домов) заключили договоры на дезинсекцию 43 КСК (91 дом) – 49% (29 КСК (65 домов) – 36%), провели обработки в КСК «Дидар» 2 дома.





Приведенные данные свидетельствуют о халатном отношении столичных КСК к вопросам дезинсекции. В первую очередь подобное проявление безответственности может быть связано с тем, что КСК, являясь некоммерческими организациями, не попадают под действие 425 статьи КОАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».





Нарушение норм данной статьи влечет штраф на физических лиц в размере 10, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 120 МРП.



