Дождливая погода ожидается в столице во второй декаде мая

Столичный акимат предупреждает жителей и гостей города, что в связи с обильными осадками коммунальные службы столицы будут переведены на усиленный режим работы, будут активизированы противопаводковые мероприятия.

По прогнозам синоптиков Казгидрометцентра, во второй декаде мая ожидается средняя температура воздуха плюс 15°С, что выше нормы на 1°С (норма: плюс 14°С). При этом месячное количество осадков предполагается около климатической нормы (норма: 35 мм). Вместе с тем дожди с грозами придут в столицу уже 13 мая. В этот день в столице ожидается переменная облачность, днем дождь. Ветер северный, северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет 7-12 градусов тепла, днем – плюс 22-27, передает zakon.kz со ссылкой на официальный интернет-ресурс акимата города Астаны.





14 мая ожидается переменная облачность, временами дождь с грозой. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла. Аналогичная погода ожидается и 15 мая, сохраняется переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 17-22. Обильные дожди с грозой пройдут в городе и 16 мая, ожидается усиление восточного ветра до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла.





17 мая в столице сохранится переменная облачность, без осадков. Вместе с тем горожан ожидает значительное снижение температуры. Так ночью будет около 0-5 тепла, днем 12-17 со знаком плюс.





Дожди вернутся в столицу с 18 по 20 мая. Температура воздуха ночью составит около 0, днем столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла. Ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. В период с 21 по 24 мая в городе будет без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов. Однако с 25 по 31 мая вновь ожидаются дожди, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Ожидаемая температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.





Столичный акимат предупреждает жителей и гостей города, что в связи с обильными осадками коммунальные службы столицы будут переведены на усиленный режим работы, будут активизированы противопаводковые мероприятия. Наряду с городской службой 109 в разрезе трех районов созданы диспетчерские службы для приема заявок от населения: по району «Алматы» 48-43-37, по району «Есиль» 48-43-26, по району «Сарыарка» 48-43-92, а также при чрезвычайных ситуациях действует центральная диспетчерская служба по номерам: 54-58-19, 38-57-09.



