Записная книжка Анны Ахматовой продана на аукционе за 2,5 млн рублей
11 мая 2017, 15:45
В записной книжке содержатся заметки о творческой деятельности поэтессы и дневниковые записи.
Записная книжка русской поэтессы Анны Ахматовой продана на аукционе за 2,5 млн рублей, торги состоялись в Большом Манеже. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.
"Самым интересным лотом оказалась записная книжка Анны Ахматовой, она была продана за 2 млн 520 тыс. рублей, конечная стоимость превзошла наши предварительные оценки в несколько раз", - сказал Бурмистров.
В книжке Ахматовой, напомнил Бурмистров, содержатся интереснейшие заметки о ее творческой деятельности, а также дневниковые записи.
По словам главы аукционного дома, сумма, вырученная от торгов, приуроченных к 50-летию легендарного маршрута "Золотое кольцо России", составила более 4,8 млн рублей, 10% будут выделены на благотворительные цели, в том числе направлены в "Русфонд".
На торгах также были проданы редкие путеводители и другие артефакты.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858163-620b931c8cbe2a6fcb840a54739ffea5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...