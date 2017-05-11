Записная книжка Анны Ахматовой продана на аукционе за 2,5 млн рублей

В записной книжке содержатся заметки о творческой деятельности поэтессы и дневниковые записи.

Записная книжка русской поэтессы Анны Ахматовой продана на аукционе за 2,5 млн рублей, торги состоялись в Большом Манеже. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.





"Самым интересным лотом оказалась записная книжка Анны Ахматовой, она была продана за 2 млн 520 тыс. рублей, конечная стоимость превзошла наши предварительные оценки в несколько раз", - сказал Бурмистров.





В книжке Ахматовой, напомнил Бурмистров, содержатся интереснейшие заметки о ее творческой деятельности, а также дневниковые записи.





По словам главы аукционного дома, сумма, вырученная от торгов, приуроченных к 50-летию легендарного маршрута "Золотое кольцо России", составила более 4,8 млн рублей, 10% будут выделены на благотворительные цели, в том числе направлены в "Русфонд".





На торгах также были проданы редкие путеводители и другие артефакты.