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Записная книжка Анны Ахматовой продана на аукционе за 2,5 млн рублей

11 мая 2017, 15:45

В записной книжке содержатся заметки о творческой деятельности поэтессы и дневниковые записи.

Записная книжка русской поэтессы Анны Ахматовой продана на аукционе за 2,5 млн рублей, торги состоялись в Большом Манеже. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

"Самым интересным лотом оказалась записная книжка Анны Ахматовой, она была продана за 2 млн 520 тыс. рублей, конечная стоимость превзошла наши предварительные оценки в несколько раз", - сказал Бурмистров.

В книжке Ахматовой, напомнил Бурмистров, содержатся интереснейшие заметки о ее творческой деятельности, а также дневниковые записи.

По словам главы аукционного дома, сумма, вырученная от торгов, приуроченных к 50-летию легендарного маршрута "Золотое кольцо России", составила более 4,8 млн рублей, 10% будут выделены на благотворительные цели, в том числе направлены в "Русфонд".

На торгах также были проданы редкие путеводители и другие артефакты.

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