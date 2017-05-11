ЮКО: Около 4 тысячи учеников посетят «ЭКСПО-2017»

Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017: Энергия будущего», которая пройдет в Астане, посетят 3750 южноказахстанских учащихся, передает пресс-служба акима ЮКО.

За счет спонсоров и государства выставку посетят дети из малообеспеченных семей, а также школьники, принимающие активное участие в общественных работах и отличившиеся своим знанием.

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился во «Дворце школьников» с учениками, которые отправятся на международную специализированную выставку.

В первую очередь, аким области посмотрел выставку на тему «ЭКСПО-2017- глазами детьми» и принял участие в торжественном мероприятии «ЭКСПО-2017 - Будущее Казахстана».

Вместе с тем, глава региона пожелал удачи будущим свидетелям исторического события.

«Убежден, что предстоящая выставка будет полезна, и вы получите незабываемые впечатления. Кроме того, данная выставка поможет в будущем реализовать научные открытия. Вы - опора Независимой страны. Поэтому желаю вам стать образованными, квалифицированными гражданами и гордостью нашего государства», - сказал аким области.

Наряду с этим, гости стали свидетелями флешмоба на тему: «Будущая энергия» «ЭКСПО-2017» с участием учеников, а также было организовано сценическое представление Международная выставка ЭКСПО-2017 в мире детей».