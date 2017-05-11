6 млрд тенге, выделенных на борьбу с экстремизмом в Алматинской области, ушли в никуда

За неэффективность в противодействии экстремизму и терроризму наказано 80 чиновников и работников госсферы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алмаза Абдрасилова, начальника отдела по надзору за законностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму прокуратуры Алматинской области.

За неэффективную работу по противодействию экстремизму и терроризму, на которую государство потратило почти 6 миллиардов тенге, наказаны чиновники по делам религий, спорта, молодежной политики и образования Алматинской области.

Понесли ответственность госслужащие областного и районного звеньев, которые с 2013 года ежегодно по представленным в акимат области спискам потребностей получали из госбюджета деньги и использовали их не по назначению, представляя при этом формальные отчеты об исполнении Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы (далее-Госпрограмма).

О неэффективности профилактической работы свидетельствует рост приверженцев нетрадиционных религиозных течений, и не уменьшаются экстремистские и террористические преступления.

Сообщается, что Управлением по вопросам молодежной политики области и Молодежным ресурсным центром изначально в 2013 году неверно был сформирован список потребностей. В нем были отражены мероприятия, которые не относились к реализации вышеобозначенной Госпрограммы. Например, внушительная сумма средств с 2013 по 2015 годы была потрачена на ремонт «Дворовых клубов» областного центра Талдыкоргана, который не относится к категории малых городов. Аналогично неправомерно были выделены деньги Отделу образования Талдыкоргана.

Требование Госпрограммы об организации детских, юношеских и молодежных патриотических движений в учебных заведениях для сохранения и пропаганды историко-культурного наследия народа Казахстана было выполнено лишь на 1,5 % из 100%.

Средства, выделенные органам образования области на реализацию требования об организация выездов учащихся в период учебных каникул по местам, имеющим культурно-историческую ценность, значимость также использованы неэффективно.

К примеру, в Уйгурском, Алакольском, Коксуском, Балхашском, Кербулакском районах и городах Талдыкорган и Текели имеют место нарушения в виде направления детей в летние лагеря по программе «Всеобуч» либо самостоятельного вывоза детей (в Алматы, Астану, зоны отдыха и т.п.), путем использования наличных денег работниками образования.

19 городских и районных Отделов образования были профинансированы для «Обеспечения организаций образования охраной, современными системами тревожной сигнализации и видеонаблюдения». Однако Отделами образования Сарканского, Енбекшиказахского, Кербулакского, Аксуского, Алакольского, Талгарского, Балхашского, Коксуского, Карасайского, Уйгурского районов и Талдыкоргана и Текели, при наличии учреждений, не оснащенных видеокамерами, часть средств была израсходована на другие цели.

Более того, по заказу Отдела образования Карасайского района в 2016 г. в 11 школах установлено 179 видеокамер, не соответствующих техспецификации (вместо 32 установлены 16 канальные видео-регистраторы).

Далее, Управлением физической культуры и спорта области в рамках реализации «Обеспечения доступа населения, особенно молодежи, на объекты досуговой и спортивной инфраструктуры на безвозмездной основе» была открыта Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта Алматинской области (далее - Спортшкола). В ней должно было функционировать 74 группы с 906 учащимися. Однако установлено, что в Спортшколе формально открыто 8 групп. Аналогичные нарушения выявлены в деятельности Спортшколы «Оркен».

Выявленные недостатки свидетельствуют об отсутствии контроля за реализацией Госпрограммы и ненадлежащем исполнении обязанностей.

По итогам проверки наказано 80 чиновников и работников госсферы. Из них 11 оштрафованы на 4 978 600 тенге (по 200 МРП каждый), 45 лиц подвергнуты дисциплинарной и 24 материальной ответственности, с возмещением в госбюджет 895 122 тенге.