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Pininfarina создаст 4 автомобиля для Iran Khodro

11 мая 2017, 15:57

Компания Pininfarina, получившая известность как кузовное ателье, в данном случае возьмет на себя и все инженерные и испытательные работы, а также окажет поддержку Iran Khodro на стадии запуска производства.

Итальянская студия автомобильного дизайна Pininfarina разработает для иранского концерна Iran Khodro модульную платформу, на которой будет построено не менее четырех автомобилей. Стороны подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве стоимостью около 70 миллионов евро.

Компания Pininfarina, получившая известность как кузовное ателье, в данном случае возьмет на себя и все инженерные и испытательные работы, а также окажет поддержку Iran Khodro на стадии запуска производства. Первой моделью, созданной на новой архитектуре, станет среднеразмерный пассажирский автомобиль.

В конце 2015 года Pininfarina перешла под контроль индийской группы Mahindra, но при этом сохранила известную долю независимости. Сотрудничество с иранцами – не единственный долгосрочный проект легендарной студии. Ранее в этом году Pininfarina заключила четырехлетнее соглашение с китайцами Hybrid Kinetic Group, для которых уже разработала седан и пару кроссоверов с микротурбогенераторами. Также этой весной был представлен трековый спорткар EF7 Vision Gran Turismo, созданный для новой фирмы экс-гонщика Эмерсона Фиттипальди. Кроме того, в планах ателье значится электрический суперкар для Mahindra.

Текст: Александр Орехов
Фото: Pininfarina

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