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20 выпускников вузов пройдут стажировку в Самрук-Казына и его портфельных компаниях

11 мая 2017, 15:59

20 стажеров, отобранных по итогам четырехэтапного конкурса, пройдут курс обучения в Корпоративном университете «Самрук-Қазына» и образовательном центре Deloitte в Москве.

Фонд «Самрук-Казына» отберет 20 выпускников вузов для обучения и долгосрочной оплачиваемой стажировки в национальных компаниях. Об этом на инфосессии в Астане заявил управляющий директор АО «Самрук-Қазына» по управлению человеческими ресурсами и коммуникациям Улан Тажибаев.

Отбор стажеров проходит в рамках двухлетней программы «Жас Оркен», которая стартовала в апреле 2017 года. Это инициатива фонда по привлечению, отбору, стажировке, обучению и развитию талантливой молодежи.
«Программа заключается в том, что фонд отберет 20 выпускников из числа выпускников всех вузов Казахстана, именно граждан РК, и затем в течение двух лет будет обучать и стажировать в своих компаниях», - рассказала директор Корпоративного университета «Самрук-Казына» Гульмира Раисова.



20 стажеров, отобранных по итогам четырехэтапного конкурса, пройдут курс обучения в Корпоративном университете «Самрук-Қазына» и образовательном центре Deloitte в Москве. Далее молодые специалисты будут направлены для стажировки в ведущие национальные компании страны.

Как сообщили в фонде, продолжительность программы обучения – 5 недель, стажировки – 20 месяцев, по 5 месяцев на четырех разных предприятиях группы компаний «Самрук-Қазына». На протяжении всего периода стажерам выплачивается стипендия, оплачивается проезд на место стажировки и возмещаются расходы на проживание.

«Важная черта этого проекта – то, что это не просто помощь студентам в старте карьеры. Выбрав этих ребят и проведя в течение двух лет это обучение, мы будем всю их карьеру отслеживать их рост, чтобы они все время развивались и в итоге, через 15-20 лет это будут топ-менеджеры, те люди, которые возглавят компании», - заявил Улан Тажибаев.

Заявки на конкурс принимаются на официальном сайте программы – www.skcu.kz/zhasorken до 1 июля 2017 года.


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