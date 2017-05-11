В Турции назвали условия для разблокирования Wikipedia

Совет по информационным технологиям и связи Турции ранее сообщил, что "в соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки с 29 апреля применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org". В Турции номер 5651 имеет закон "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере".





Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.





" Нельзя показывать Турцию как страну, которая поддерживает терроризм, такое предвзятое освещение наносит большой вред стране и ее имиджу за рубежом. Редакторы Wikipedia отправленные нами тексты не ставили на сайт, не убирали неправильный контент. Поэтому было принято решение о закрытии доступа. Сейчас идет судебное разбирательство. Но если Wikipedia исправит ошибки и разместит верную информацию, мы откроем доступ ", — сказал министр в эфире текеканала NTV.





"Мы ожидаем, что они будут действовать в рамках законодательства. Мы хотим, чтобы полностью выполнялись требования судебных инстанций, и требуем, чтобы эта площадка не использовалась как часть кампании по очернению Турции. Еще важнее, чтобы в Турции было открыто их представительство. Они получают доход с деятельности, которую ведут в Турции. Мы хотим, чтобы они платили налоги", — добавил Арслан.