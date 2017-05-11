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В школе Саудовской Аравии погиб шестилетний казахстанец

11 мая 2017, 16:21

Гибель ребенка запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в школе.

Казахстанский мальчик Ахмед Нур, 2010 года рождения, по трагической случайности погиб в школе по изучению Корана в городе Медине в Саудовской Аравии.

По информации портала gdnonline.com, ученик начального звена разбился, когда перелез через перила. Инцидент попал на запись видеокамеры, установленной в холле школы. Ребенок погиб буквально в поле зрения преподавателя, который в это время разговаривал с другими учениками, не заметив, как Ахмед упал с лестницы.

Как сообщили Sputnik Казахстан в министерстве иностранных дел Казахстана, инцидент произошел 23 апреля текущего года.

Отец ребенка, 1981 года рождения, является студентом Исламского медицинского университета и уже шесть лет вместе с семьей живет в Саудовской Аравии.

По словам отца погибшего мальчика, после просмотра видео он убедился, что его ребенок погиб по неосторожности. Он уведомил дипломатов о том, что ребенка похоронили в Медине на следующий день после его гибели.

Претензий к руководству школы у родителей погибшего мальчика нет.


Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта akris-group.com

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