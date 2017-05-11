Президент РФ утвердил новую Стратегию развития информационного общества

Стратегия предусматривает существенные ограничения для иностранных компаний в сфере российской цифровой экономики.

Президент РФ Владимир Путин одобрил Стратегию развития информационного общества в России на 2017-2030 годы. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

В Стратегии указывается необходимость обеспечения использования российских средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов власти, замены импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонентной базы отечественными аналогами, а также обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры РФ в том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий атак на информационные ресурсы.

Согласно документу, в области электронной торговли для иностранных участников на российском рынке должен быть введен ряд ограничений. Поставщики товаров, программного обеспечения и услуг должны выполнять требования российского законодательства, в противном случае доступ к ним будет ограничен. В то же время иностранным предприятиям, оказывающим услуги на территории РФ будет обеспечена возможность создания собственных представительств в России.

Сотрудничество российских организаций с зарубежными компаниями в сфере цифровой экономики возможно при определенных условиях. В частности, при взаимодействии российских и иностранных организаций все данные должны храниться в базах данных и обрабатываться на серверах, размещенных на территории РФ, а платежи осуществляться через российские платежные системы. Оказание финансовых услуг иностранными предприятиями на территории России не допускается.

Президент поручил правительству утвердить до 1 октября перечень показателей реализации Стратегии, а также план ее реализации.