Криштиану Роналду можно арендовать менее чем за миллион фунтов стерлингов

Согласно новому контракту с "Реалом", подписанному в конце 2016 года, зарплата Роналду составляет порядка 2 миллионов евро в месяц после уплаты налогов.

Согласно информации, опубликованной в книге немецких журналистов "Футбольные утечки: грязный футбольный бизнес", звезду мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду можно арендовать на несколько часов за сумму в 920 тысяч фунтов стерлингов (примерно миллион двести тысяч долларов США), сообщают Vesti.ru





В книге журналисты Михаэль Вулцингер и Рафаэль Бушман заявляют, что именно такую сумму заплатила в 2013 году фирме Multisports & Image Management, занимающейся вопросами имиджа футболиста, саудовская компания Mobily, сообщает Mirror.





В четыре с половиной часа, которые Роналду провел в распоряжении компании, вошли фотосессия, два упоминания о событии на страницах организации в соцсетях, а также пять подписанных футболистом футболок. Кроме этого, компания получила право на один день использовать образ футболиста в своей рекламе в регионе.





Согласно новому контракту с "Реалом", подписанному в конце 2016 года, зарплата Роналду составляет порядка 2 миллионов евро в месяц после уплаты налогов. Срок контракта истекает в 2021 году, когда футболисту исполнится 36 лет.



