Ловившего покемонов блогера приговорили к условному сроку
11 мая 2017, 16:32
По версии обвинения, он отрицал существование Бога, а также наделял Иисуса Христа «качествами покемонов и зомби».
Блогер Руслан Соколовский «формировал мнение, что в России царит мракобесие и произвол», заявила в ходе оглашения приговора судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Екатерина Шопоняк. Она признала фигуранта дела виновным по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и ч. 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ), сообщает РБК.
Соколовский приговорен к трем с половиной годам условно, рассказал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Алексей Бушмаков, представляющий интересы блогера. Фигуранту по делу запретили участвовать в митингах и обязали удалить «оскорбительные» ролики.
«Это безусловная победа в современных российских реалиях. Но в любом случае защита считает этот приговор незаконным и необоснованным и будет обжаловать его в Свердловском областном суде в апелляционном порядке. В современной России любая дискуссия на тему религии, на тему власти, президента — она считается преступной, и поэтому людей преследуют за высказывание их взглядов и убеждений», — заявил Бушмаков.
Соколовский был арестован в сентябре 2016 года за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, после того как опубликовал в интернете несколько видеороликов. На одном из них он играл в Pokemon Go (игра использует элементы дополненной реальности: игроки ищут покемонов, спрятанных в реальном мире) в церкви, а на других критиковал РПЦ за клерикализацию российского общества. В феврале блогера перевели под домашний арест.
Прокурор просил для Соколовского три с половиной года колонии, «поскольку условный срок лишь породит ощущение безнаказанности». «Я хочу тебе помочь. Я не хочу тебе зла. Раз мы, общество, сделали тебя таким, мы и должны тебя воспитать. Вот пусть тебя воспитают дяденьки, с которыми ты сидел. Они по большей части православные», — говорил в свою очередь в суде работник храма Большой Златоуст Андрей Шипинцев, смотревший ролики блогера. На замечание о том, что «дяденьки» угрожали изнасилованием, он ответил: «Ну вот и перевоспитают».
«В суд приходили свидетели, и они проболтались о том, что на самом деле батюшка их собрал, включил проектор, и они это смотрели. Так нельзя делать. Это ненормальная ситуация. Все остальные врали, что сами нашли ролик, сами пришли, сами подали заявление. Один из них проболтался о том, что они смотрели с проектором. Второй свидетель рассказал о том, что конкретно ему позвонили и сказали, что нужно прийти и оскорбиться», — рассказывал Соколовский в интервью РБК.
Всего в деле 18 эпизодов. Обвинение строилось на исследовании, проведенном в конце января 2017 года экспертами центра при Уральском государственном педагогическом университете. По их мнению, Соколовский приписывал мусульманам «стремление следовать тем древним обычаям, верованиям, традициям, которые негативно оцениваются современной культурой», и поощрял их депортацию. А верующих блогер описывал «с помощью манипулятивных приемов «осмеяния» и «наклеивания ярлыков».
Соколовский, отмечается в экспертизе, «отрицал существование Бога, основателей христианства и ислама, осмеивал значимые религиозные предписания и обряды мусульман», наделял «Иисуса Христа качествами покемонов как героев не только компьютерной игры и мультипликационного сериала, но и представителей бестиария японской мифологии, а также качествами ожившего мертвеца — зомби».
Также специалисты усмотрели, что на видеозаписях верующие в Бога были «метафорически представлены как больные, идиоты и не дружащие с головой». Патриарх Кирилл, подчеркивается в материалах дела, стал объектом унизительных оценок: он «осуждается не только как физическое лицо, но и как предстоятель Русской православной церкви, как центральный представитель группы священнослужителей».
«Взаимоналожение православного песнопения и грубой нецензурной брани представляет собой унижение основ православной традиции, того, что в представлении православных является святым, с чем связано религиозное благоговение», — говорилось в обвинительном заключении. Также Соколовский, по версии СКР, незаконно приобрел специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации, — шариковую ручку с вмонтированной видеокамерой.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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