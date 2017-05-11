Еще одно ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Алматы
11 мая 2017, 16:35
В общественный транспорт врезалась легковушка.
На пр.Рыскулова в Алматы водитель BMW на полном ходу врезался сзади в пассажирский автобус, передает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло в восточном направлении, не доезжая ул.Жансугурова. Как рассказал водитель автобуса, он подъехал к остановке, высадил пассажиров, и только начал трогаться, как почувствовал сильный удар сзади. Оказалось, что в автобус на полном ходу врезался BMW.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Водитель, перед тем, как его госпитализировали, рассказал водителю автобуса, что двигался в правом ряду, хотел перестроиться влево, увидев впереди автобус, но не успел из-за потока машин.
В свою очередь, очевидцы рассказали, что BMW достаточно быстро двигался, петляя между машинами. Хотел вклиниться между машинами, догнав автобус, но его не пустили.
Присутствовавший на месте ДТП представитель автобусного парка рассказал, что на сегодняшний день это шестое ДТП с участием их автобусов. И во всех шести случаях водители пассажирского транспорта не виноваты.
Напомним, сегодня утром на пр.Райымбека произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали не менее 17 человек.
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