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Самолет Qazaq Air не вылетел из аэропорта Алматы по техническим причинам

11 мая 2017, 16:52

Авиакомпания приносит своим пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Самолет Qazaq Air не вылетел из аэропорта Алматы 10 мая по техническим причинам, передает Zakon.kz со ссылкой на авиакомпанию.

"Авиакомпания Qazaq Air сообщает, что 10 мая 2017 года авиалайнер Bombardier Q400 NextGen, готовившийся к рейсу IQ351 сообщением Алматы – Астана с 74 пассажирами на борту, вернулся с взлетно-посадочной полосы после срабатывания индикации о технической неисправности воздушного судна. Решение об отмене взлета было принято в полном соответствии с международными процедурами безопасности осуществления полетов", - сказано в распространенном сообщении.

В настоящий момент авиакомпания проводит полный технический осмотр воздушного судна и предпринимает все необходимое для выявления причин происшествия. Пассажирам рейса IQ351 были предложены альтернативные способы продолжить полет или осуществить полный возврат стоимости билета.

фото: titus.kz

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