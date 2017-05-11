Самолет Qazaq Air не вылетел из аэропорта Алматы по техническим причинам
11 мая 2017, 16:52
Авиакомпания приносит своим пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Самолет Qazaq Air не вылетел из аэропорта Алматы 10 мая по техническим причинам, передает Zakon.kz со ссылкой на авиакомпанию.
"Авиакомпания Qazaq Air сообщает, что 10 мая 2017 года авиалайнер Bombardier Q400 NextGen, готовившийся к рейсу IQ351 сообщением Алматы – Астана с 74 пассажирами на борту, вернулся с взлетно-посадочной полосы после срабатывания индикации о технической неисправности воздушного судна. Решение об отмене взлета было принято в полном соответствии с международными процедурами безопасности осуществления полетов", - сказано в распространенном сообщении.
В настоящий момент авиакомпания проводит полный технический осмотр воздушного судна и предпринимает все необходимое для выявления причин происшествия. Пассажирам рейса IQ351 были предложены альтернативные способы продолжить полет или осуществить полный возврат стоимости билета.
фото: titus.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858176-9cf8ee1a812c74e08ffb5c2e1290e967
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...