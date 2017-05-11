Назначен заместитель председателя правления Банка Kassa Nova

Жумабек Мамутов стал заместителем председателя правления АО «Банк Kassa Nova», об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

«С 10 мая приступил к работе в должности заместителя председателя правления АО «Kassa Nova Bank» Жумабек Мамутов, ранее занимавший должность управляющего директора по розничному бизнесу АО «Казкоммерцбанк», — указывается в сообщении пресс-службы.

«Я всегда работал как в международных, так и в крупных банках Казахстана. Начинал свою карьеру от рядового менеджера, и до сегодняшнего момента являлся управляющим директором одного из системообразующих банков Казахстана. Приход в Kassa Nova для меня и вызов, и возможность передать свой опыт в понимании того, что нужно клиенту, как выстроить бизнес процессы для удобства и комфорта клиента», — прокомментировал он свое назначение.

Жумабек Мамутов за 15 лет профессиональной карьеры получил очень широкий опыт руководства в международных, а также в крупнейших банках Казахстана: «АБН АМРО Банк Казахстан», АО «Казинвестбанк», ДБ АО «Сбербанк», АО «Казкоммерцбанк».