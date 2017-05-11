Администратор групп смерти в "ВКонтакте" признал свою вину в суде
11 мая 2017, 17:16
Молодого человека обвиняют по уголовной статье подстрекательстве к доведения до самоубийства.
В четверг, 11 мая Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Филиппу Будейкину до 20 августа. Пресс-секретарь горсуда сообщила, что Будейкин против этого не возражал, свою вину он признает, пишет "Московский комсомолец"
Молодого человека обвиняют по уголовной статье подстрекательстве к доведения до самоубийства. Он был администратором нескольких так называемых «групп смерти» во «Вконтакте». В соцсети он известен под псевдонимом Филипп Лис.
Его проверяют на причастность к гибели более 15 подростков.
Фото: Комсомольская правда
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