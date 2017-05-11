Администратор групп смерти в "ВКонтакте" признал свою вину в суде

Молодого человека обвиняют по уголовной статье подстрекательстве к доведения до самоубийства.

В четверг, 11 мая Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Филиппу Будейкину до 20 августа. Пресс-секретарь горсуда сообщила, что Будейкин против этого не возражал, свою вину он признает, пишет " Московский комсомолец





Молодого человека обвиняют по уголовной статье подстрекательстве к доведения до самоубийства. Он был администратором нескольких так называемых «групп смерти» во «Вконтакте». В соцсети он известен под псевдонимом Филипп Лис.





Его проверяют на причастность к гибели более 15 подростков.



