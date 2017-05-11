Родные погибших в катастрофе "Боинга" над Донбассом подают иск к Украине

Всего от Украины требуют 300 миллионов евро — по одному миллиону за каждого погибшего в этой авиакатастрофе.

Родственники жертв крушения малайзийского "Боинга" над Донбассом намерены подать в суд на Украину из-за того, что воздушное пространство страны не было закрыто, несмотря на опасность для гражданского авиасообщения, сообщают Vesti.ru





Как рассказал в интервью телеканалу RTL Томас Схансман, который потерял сына в той авиакатастрофе в июле 2014 года, он рассматривает возможность объединения усилий с адвокатом из Германии Элмаром Гимуллом. Схансман уже подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека от имени четырех граждан Германии, лишившихся близких людей при крушении рейса MH-17.





Всего от Украины требуют 300 миллионов евро — по одному миллиону за каждого погибшего в этой авиакатастрофе.





Томас Схансман сказал, что родных уже не вернуть, но надо бороться за всех тех людей, которые садятся на борт самолета, потому что полеты должны быть безопасными.





Родственники погибших надеются, что обвинительный приговор послужит примером и вынудит страны закрывать свое воздушное пространство при возникновении опасных ситуаций .





Напомним, пассажирский "Боинг" авиакомпании "Малайзийские авиалинии" 17 июля 2014 года выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Он разбился на востоке Украины, где в тот момент шли интенсивные боевые действия. В этой авиакатастрофе погибли граждане 10 стран: 283 пассажира и 15 членов экипажа. В марте 2017 года представитель России, выступая перед судьями Международного суда ООН, сообщил, что летом 2014 года на востоке Украины находилось как минимум 17 зенитно-ракетных комплексов, которые принадлежали украинской армии.





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