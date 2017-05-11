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В Сенате рассмотрели Соглашение с Кыргызстаном о реадмиссии

11 мая 2017, 17:00

Соглашение регламентирует правовые и организационные вопросы реадмиссии граждан Казахстана и Кыргызстана.

На расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии», сообщает Zakon.kz.

Соглашение и Протокол, подписанные 17 октября 2016 года в Астане, регламентируют правовые и организационные вопросы реадмиссии граждан Казахстана и Кыргызстана, граждан третьих государств или лиц без гражданства, незаконно въехавших, пребывающих или проживающих на территории сторон.

Положения документов регулируют механизмы выявления, упорядоченного и безопасного транзита возвращаемых лиц, содержат перечень документов, необходимых для осуществления запроса о реадмиссии, транзите или проведении собеседования, определяют условия и порядок передачи лиц с сопровождением.

Ратификация документов будет способствовать совершенствованию сотрудничества двух государств в сфере противодействия незаконной миграции.

Законопроект передан на рассмотрение Палаты.


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