В Сенате рассмотрели Соглашение с Кыргызстаном о реадмиссии
11 мая 2017, 17:00
Соглашение регламентирует правовые и организационные вопросы реадмиссии граждан Казахстана и Кыргызстана.
На расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии», сообщает Zakon.kz.
Соглашение и Протокол, подписанные 17 октября 2016 года в Астане, регламентируют правовые и организационные вопросы реадмиссии граждан Казахстана и Кыргызстана, граждан третьих государств или лиц без гражданства, незаконно въехавших, пребывающих или проживающих на территории сторон.
Положения документов регулируют механизмы выявления, упорядоченного и безопасного транзита возвращаемых лиц, содержат перечень документов, необходимых для осуществления запроса о реадмиссии, транзите или проведении собеседования, определяют условия и порядок передачи лиц с сопровождением.
Ратификация документов будет способствовать совершенствованию сотрудничества двух государств в сфере противодействия незаконной миграции.
Законопроект передан на рассмотрение Палаты.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858186-9b2c9d398dd65b3c61629050d29cfc62
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...