СМИ: один из фаворитов Евровидения выступал в Крыму

Издание ссылается на видео номера Костова, опубликованное в YouTube.









Исполнитель участвовал в концерте в честь Дня защиты детей в Артеке 1 июня 2014 года, через несколько месяцев после того, как полуостров вновь стал российской территорией.





Букмекеры называют Костова одним из наиболее вероятных победителей Евровидения-2017 — вместе с итальянцем Франческо Габбиани и португальцем Сальвадором Собралем он входит в тройку фаворитов конкурса. Кроме того, ранее отмечалось, что шансы Костова на победу резко возросли после скандала с российской исполнительницей Юлией Самойловой.





Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе, однако СБУ запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали варианты неприемлемыми и не сочли возможным показывать конкурс.