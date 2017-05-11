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СМИ: один из фаворитов Евровидения выступал в Крыму

11 мая 2017, 17:39

Исполнитель участвовал в концерте в честь Дня защиты детей в Артеке 1 июня 2014 года, через несколько месяцев после того, как полуостров вновь стал российской территорией.

Один из фаворитов Евровидения, представитель Болгарии Кристиан Костов выступал в Крыму в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на УНИАН.

Издание ссылается на видео номера Костова, опубликованное в YouTube.


Исполнитель участвовал в концерте в честь Дня защиты детей в Артеке 1 июня 2014 года, через несколько месяцев после того, как полуостров вновь стал российской территорией.

Букмекеры называют Костова одним из наиболее вероятных победителей Евровидения-2017 — вместе с итальянцем Франческо Габбиани и португальцем Сальвадором Собралем он входит в тройку фаворитов конкурса. Кроме того, ранее отмечалось, что шансы Костова на победу резко возросли после скандала с российской исполнительницей Юлией Самойловой.

Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе, однако СБУ запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали варианты неприемлемыми и не сочли возможным показывать конкурс.

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