В Актау из Жамбыла вместе с овощами пытались провезти 393 кг наркотиков

В Актау была задержана крупная партия наркотиков - 387 кг марихуаны и 6 кг гашиша, доставленных в Актау из Жамбыла вместе с партией овощей, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Партия наркотиков была обнаружена 10 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом департамента внутренних дел Мангистауской области в 23 микрорайоне.





Там был задержан КамАЗ с тремя гражданами РК. Двое из них являются уроженцами Меркенского района Жамбылской области, другой из Южного Казахстана.





«Полицейские обыскали не только кабину машины, но и бортовую часть и под овощами (лук, капуста) изъяли 14 мешков с марихуаной общим весом 387 кг 680 граммов, а также 3 пакета с гашишом общим весом 6 кг 880 граммов. В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что наркотики задержанные изготовили и расфасовали по пакетам и мешкам, находясь в Жамбылской области, затем скрыли наркотики под овощами в автомобиле КамАЗ» и привезли на территорию города Актау для дальнейшего сбыта», - рассказали сотрудники управления. Представитель пресс-службы департамента внутренних дел Мангистауской области.





Шолпан Юлдашева уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.297 ч.3 УК РК,





«Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» в особо крупном размере. Задержанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.





Александра Данилова

Фото с сайта auto-ref.ru



