В Актау из Жамбыла вместе с овощами пытались провезти 393 кг наркотиков
11 мая 2017, 17:47
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Актау была задержана крупная партия наркотиков - 387 кг марихуаны и 6 кг гашиша, доставленных в Актау из Жамбыла вместе с партией овощей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Партия наркотиков была обнаружена 10 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом департамента внутренних дел Мангистауской области в 23 микрорайоне.
Там был задержан КамАЗ с тремя гражданами РК. Двое из них являются уроженцами Меркенского района Жамбылской области, другой из Южного Казахстана.
«Полицейские обыскали не только кабину машины, но и бортовую часть и под овощами (лук, капуста) изъяли 14 мешков с марихуаной общим весом 387 кг 680 граммов, а также 3 пакета с гашишом общим весом 6 кг 880 граммов. В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что наркотики задержанные изготовили и расфасовали по пакетам и мешкам, находясь в Жамбылской области, затем скрыли наркотики под овощами в автомобиле КамАЗ» и привезли на территорию города Актау для дальнейшего сбыта», - рассказали сотрудники управления. Представитель пресс-службы департамента внутренних дел Мангистауской области.
Шолпан Юлдашева уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.297 ч.3 УК РК,
«Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» в особо крупном размере. Задержанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.
Александра Данилова
Фото с сайта auto-ref.ru
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