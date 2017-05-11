BMW показала первое изображение нового купе 8-Series
11 мая 2017, 17:47
Никакие технические подробности на данный момент не раскрываются.
Компания BMW опубликовала первое тизерное изображение нового концепта, который будет представлен 26 мая на ежегодном мероприятии Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Причем это не просто шоу-кар – уже в 2018 году автомобиль будет запущен в серию под возрожденным именем 8-Series.
Председатель правления BMW AG Харальд Крюгер заявил, что новое роскошное спортивное купе станет настоящим дрим-каром в модельном ряду BMW. Никакие технические подробности на данный момент не раскрываются.
Оригинальное купе BMW 8-Series выпускалось в 1989-1999 годах. Его преемник станет фактической заменой для нынешнего 6-Series Coupe, производство которого уже остановили. Новая «восьмерка» будет соперничать с Mercedes S-Class Coupe, а «шестерку» заменят спорткаром, нацеленным на конкуренцию с Mercedes-AMG GT и Porsche 911. Правда, пока эта информация носит лишь предварительный характер. Ожидается также, что, помимо купе, в семействе 8-Series появится кабриолет.
Текст: Александр Орехов
Фото: BMW
Via cartimes
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