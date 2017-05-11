BMW показала первое изображение нового купе 8-Series

Компания BMW опубликовала первое тизерное изображение нового концепта, который будет представлен 26 мая на ежегодном мероприятии Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Причем это не просто шоу-кар – уже в 2018 году автомобиль будет запущен в серию под возрожденным именем 8-Series.





Председатель правления BMW AG Харальд Крюгер заявил, что новое роскошное спортивное купе станет настоящим дрим-каром в модельном ряду BMW. Никакие технические подробности на данный момент не раскрываются.





Оригинальное купе BMW 8-Series выпускалось в 1989-1999 годах. Его преемник станет фактической заменой для нынешнего 6-Series Coupe, производство которого уже остановили. Новая «восьмерка» будет соперничать с Mercedes S-Class Coupe, а «шестерку» заменят спорткаром, нацеленным на конкуренцию с Mercedes-AMG GT и Porsche 911. Правда, пока эта информация носит лишь предварительный характер. Ожидается также, что, помимо купе, в семействе 8-Series появится кабриолет.



