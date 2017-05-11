Центр Рима хотят лишить статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Итальянская ассоциация Codacons по защите прав потребителей и контролю за условиями окружающей среды обратилась в ЮНЕСКО с требованием временно лишить Рим статуса объекта Всемирного наследия. Причина - плачевное состояние центра итальянской столицы. Об этом говорится в поступившем в распоряжение Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС официальном сообщении организации, которая уведомляет о том, что соответствующий документ уже передан в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже.





" Исторический центр Рима с его историческими памятниками был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году, но, согласно статистическим данным, занимает лишь 14-е место среди городов по числу туристов. Не первый год на глазах у всех - граждан, жителей, приезжих, СМИ - Рим переживает период полного запустения и деградации. Содержание всех объектов Всемирного наследия должно отвечать соответствующим требованиям по сохранению памятников. Рим, погрязший в мусоре, не отвечает этим требованиям, что, согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, предполагает исключение объекта ", - указывается в заявлении Codacons.





Ассоциация призывает ЮНЕСКО немедленно проконтролировать состояние центра Рима. "Мы надеемся, что исключение будет временным. Это слишком горькая мера. Но еще больше мы надеемся, что городская администрация сделает все, чтобы остановить деградацию и запустение города и его памятников", - заявил президент Codacons Карло Риенци.





В СМИ не раз публиковались критические материалы по поводу действий администрации Рима во главе с избранной почти год назад представительницей оппозиционного "Движения "5 звезд" Вирджинией Раджи. И мэр, и ее команда уже неоднократно оказывались в центре скандалов. Одна из самых серьезных проблем итальянской столицы - мусор. Несмотря на предвыборное обещание Раджи наладить систему утилизации отходов, город в очередной раз оказался на грани мусорного коллапса.



