Число пострадавших в результате ДТП с автобусом возросло до 23

В результате ДТП с участием автобуса и Mercedes G-Class 23 пострадавшим потребовалась медицинская помощь, в числе которых один ребенок. Об этом Об этом Казинформ сообщили в управлении здравоохранения Алматы.





«Из 23 пострадавших госпитализированы семь взрослых и один ребенок. Их состояние оценивается как разной степени тяжести. Двое взрослых пациентов и ребенок находятся в реанимации. Остальным пострадавшим была оказана медпомощь на месте произошедшего ДТП, и они направлены на амбулаторное лечение», - рассказала руководитель отдела по работе со СМИ Лейла Имангалиева.





Напомним, в Алматы произошло крупное ДТП, в котором, как изначально сообщалось, что пострадали 17 человек . Причиной ДТП стала попытка маневрирования на дороге водителем джипа, который при попытке повернуть направо подрезал общественный транспорт на автобусной полосе, допустив столкновение. В результате чего автобус отбросило на фонарный столб. По предварительной версии, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель внедорожника.



