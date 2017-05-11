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Число пострадавших в результате ДТП с автобусом возросло до 23

11 мая 2017, 17:54

Госпитализированы семь взрослых и один ребенок.

В результате ДТП с участием автобуса и Mercedes G-Class 23 пострадавшим потребовалась медицинская помощь, в числе которых один ребенок. Об этом Казинформ сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

«Из 23 пострадавших госпитализированы семь взрослых и один ребенок. Их состояние оценивается как разной степени тяжести. Двое взрослых пациентов и ребенок находятся в реанимации. Остальным пострадавшим была оказана медпомощь на месте произошедшего ДТП, и они направлены на амбулаторное лечение», - рассказала руководитель отдела по работе со СМИ Лейла Имангалиева.

Напомним, в Алматы произошло крупное ДТП, в котором, как изначально сообщалось, что пострадали 17 человек. Причиной ДТП стала попытка маневрирования на дороге водителем джипа, который при попытке повернуть направо подрезал общественный транспорт на автобусной полосе, допустив столкновение. В результате чего автобус отбросило на фонарный столб. По предварительной версии, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель внедорожника.

Шолпан Оразбекова.

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