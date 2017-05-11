В «Самрук-Казына» дали пояснения к оценкам своих результатов
11 мая 2017, 17:59
В рамках программы трансформации «Самрук-Казына» переходит на модель «стратегический холдинг – активный инвестор», что означает постепенное снижение участия фонда в операционной деятельности дочерних компаний.
Деятельность корпоративного центра «Самрук-Казына» рано оценивать на основе отдельной финансовой отчетности, считает исполняющий обязанности управляющего директора по финансам и операциям АО «Самрук-Қазына» Ернар Жанадил.
На днях Фонд национального благосостояния обнародовал данные консолидированной финансовой отчетности группы «Самрук-Казына» за 2016 год. Согласно опубликованным показателям, консолидированная выручка группы фонда выросла на 1 трлн тенге или 32% за счет продажи дополнительного объема сырой нефти, продукции переработки газа и аффинированного золота. В то же время консолидированная себестоимость группы фонда выросла на 680 млрд тенге или 25%.
По словам и.о. управляющего директора фонда, на данном этапе трансформации консолидированные результаты более объективно отражают результаты деятельности фонда, поскольку инвестиции в портфельные компании учитываются в отдельной финансовой отчетности по своей балансовой исторической стоимости.
«При этом результаты деятельности дочерних компаний, распознаваемые в виде чистой прибыли, не учитываются в составе «инвестиций в портфельные компании» в отдельной финансовой отчетности. Таким образом, делать выводы о влиянии фонда на результаты дочерних компаний исходя из балансовой стоимости инвестиций, отраженных в отдельной отчетности, трудно и не совсем корректно», - отметил топ-менеджер в своем блоге на сайте компании.
По его мнению, правильные выводы о влиянии фонда на результаты дочерних компаний из отдельной финансовой отчетности можно будет делать только тогда, когда инвестиции в дочерние компании будут отражаться по справедливой стоимости.
Кроме того, по мнению Жанадила, есть еще несколько важных факторов влияния Фонда на деятельность и финансовые показатели портфельных компаний, которые не отображаются в отдельной финансовой отчетности фонда. В частности, это такие стратегические вложения фонда как реализация различных программ по сокращению расходов и оптимизации типовых бизнес-процессов по группе компаний. Также Фонд продолжает играть важную роль в привлечении инвестиций для портфельных компаний, выступая в качестве гаранта.
Напомним, что в рамках программы трансформации «Самрук-Казына» переходит на модель «стратегический холдинг – активный инвестор», что означает постепенное снижение участия фонда в операционной деятельности дочерних компаний.
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