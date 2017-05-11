Президенту доложили о работе "Назарбаев Университета"
11 мая 2017, 18:17
В текущем году ожидается третий выпуск студентов АОО "Назарбаев Университет".
Нурсултан Назарбаев встретился с президентом АОО "Назарбаев Университет" Шигео Катсу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности образовательного учреждения, а также информация о достижениях университета за годы существования и планах дальнейшего развития.
Также было доложено, что за 7 лет работы АОО "Назарбаев Университет" была перенята лучшая практика ведущих международных вузов и внедрен принцип меритократии, что способствовало отбору наиболее перспективных и одаренных студентов со всей страны.
По информации Шигео Катсу, наличие на сегодняшний день при университете сильного исследовательского института позволяет развивать технологии и знания для продвижения устойчивого партнерства на национальном уровне.
В текущем году ожидается третий выпуск студентов АОО "Назарбаев Университет".
Фото: пресс-служба Акорды.
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