Президенту доложили о работе "Назарбаев Университета"

В текущем году ожидается третий выпуск студентов АОО "Назарбаев Университет".

Нурсултан Назарбаев встретился с президентом АОО "Назарбаев Университет" Шигео Катсу, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.





Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности образовательного учреждения, а также информация о достижениях университета за годы существования и планах дальнейшего развития.





Также было доложено, что за 7 лет работы АОО "Назарбаев Университет" была перенята лучшая практика ведущих международных вузов и внедрен принцип меритократии, что способствовало отбору наиболее перспективных и одаренных студентов со всей страны.





По информации Шигео Катсу, наличие на сегодняшний день при университете сильного исследовательского института позволяет развивать технологии и знания для продвижения устойчивого партнерства на национальном уровне.





В текущем году ожидается третий выпуск студентов АОО "Назарбаев Университет".



