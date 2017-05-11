В Мангыстауской области неизвестные расстреляли жилой дом
11 мая 2017, 18:30
В доме находилась беременная женщина с ребенком.
В поселке Жетыбай Каракиянского района неизвестные лица открыли огонь по жилому дому, в котором, помимо прочих, находились дети и беременная женщина. Об этом сообщают в правоохранительных органах, передает "Тумба".
Происшествие случилось под утро 9 мая. По словам потерпевших, злоумышленников было не менее семи человек, почти все они были в темной одежде. У мужчин также было огнестрельное оружие, говорит хозяйка дома.
Преступники, по словам пострадавших, громко стучались в дверь, пытались проникнуть в дом, но не сумели, они стали беспорядочно производить выстрелы из огнестрельного оружия по окнам и стенам дома. На просьбы главы семейства прекратить беспредел молодые люди не реагировали, утверждают пострадавшие.
Более того, добавляют они, преступники целились в домочадцев, в том числе в 13-летнюю дочь хозяев жилища. Пострадавшие, с их слов, были готовы к самому страшному, пытались защищаться подручными средствами, вроде скалки.
Пострадавшие обратились с заявлением в местную полицию, сейчас ведется розыск подозреваемых.
Фото: tumba.kz.
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