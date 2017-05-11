В Мангыстауской области неизвестные расстреляли жилой дом

В поселке Жетыбай Каракиянского района неизвестные лица открыли огонь по жилому дому, в котором, помимо прочих, находились дети и беременная женщина. Об этом сообщают в правоохранительных органах, передает " Об этом сообщают в правоохранительных органах, передает " Тумба ".





Происшествие случилось под утро 9 мая. По словам потерпевших, злоумышленников было не менее семи человек, почти все они были в темной одежде. У мужчин также было огнестрельное оружие, говорит хозяйка дома.





Преступники, по словам пострадавших, громко стучались в дверь, пытались проникнуть в дом, но не сумели, они стали беспорядочно производить выстрелы из огнестрельного оружия по окнам и стенам дома. На просьбы главы семейства прекратить беспредел молодые люди не реагировали, утверждают пострадавшие.





Более того, добавляют они, преступники целились в домочадцев, в том числе в 13-летнюю дочь хозяев жилища. Пострадавшие, с их слов, были готовы к самому страшному, пытались защищаться подручными средствами, вроде скалки.





Пострадавшие обратились с заявлением в местную полицию, сейчас ведется розыск подозреваемых.







