Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Мангыстауской области неизвестные расстреляли жилой дом

11 мая 2017, 18:30

В доме находилась беременная женщина с ребенком.

В поселке Жетыбай Каракиянского района неизвестные лица открыли огонь по жилому дому, в котором, помимо прочих, находились дети и беременная женщина. Об этом сообщают в правоохранительных органах, передает "Тумба".

Происшествие случилось под утро 9 мая. По словам потерпевших, злоумышленников было не менее семи человек, почти все они были в темной одежде. У мужчин также было огнестрельное оружие, говорит хозяйка дома.

Преступники, по словам пострадавших, громко стучались в дверь, пытались проникнуть в дом, но не сумели, они стали беспорядочно производить выстрелы из огнестрельного оружия по окнам и стенам дома. На просьбы главы семейства прекратить беспредел молодые люди не реагировали, утверждают пострадавшие.

Более того, добавляют они, преступники целились в домочадцев, в том числе в 13-летнюю дочь хозяев жилища. Пострадавшие, с их слов, были готовы к самому страшному, пытались защищаться подручными средствами, вроде скалки.

Пострадавшие обратились с заявлением в местную полицию, сейчас ведется розыск подозреваемых.



Фото: tumba.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...