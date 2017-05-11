Глава государства показал знание английского президенту "Назарбаев Университета"
11 мая 2017, 18:54
Между Назарбаевым и Катсу состоялась короткая беседа.
Акорда опубликовала видео беседы Нурсултана Назарбаева и президента "Назарбаев Университета" Шигео Катсу, передает Zakon.kz.
В ходе короткой беседы, Назарбаев на английском языке поинтересовался у Шигео Катсу его делами. На встречный вопрос Президент также ответил по-английски. Решив перейти к докладу, Назарбаев попросил Катсу зачитать доклад: "Please, your report".
Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности образовательного учреждения, а также информация о достижениях университета за годы существования и планах дальнейшего развития. Шигео Катсу доложил, что за 7 лет работы АОО "Назарбаев Университет" была перенята лучшая практика ведущих международных вузов и внедрен принцип меритократии, что способствовало отбору наиболее перспективных и одаренных студентов со всей страны.
Шигео Катсу отметил, что наличие на при университете сильного исследовательского института позволяет развивать технологии и знания для продвижения устойчивого партнерства на национальном уровне.
Фото: пресс-служба Акорды.
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