КНДР потребует выдачи подозреваемых в подготовке покушения на Ким Чен Ына

На прошлой неделе представители министерства национальной безопасности КНДР заявили, что ЦРУ и разведывательная служба Южной Кореи планировали покушение на Ким Чен Ына.

Пхеньян намерен потребовать выдать КНДР подозреваемых в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на замминистра иностранных дел Северной Кореи Хан Сон Реля, передает Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на замминистра иностранных дел Северной Кореи Хан Сон Реля, передает РИА Новости





На прошлой неделе представители министерства национальной безопасности КНДР заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведывательная служба Южной Кореи планировали покушение на северокорейского лидера Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества.





"Управление центрального прокурора запросит выдачу этих преступников и подвергнет их судебному преследованию согласно соответствующим законам страны", — заявил замминистра на встрече с иностранными дипломатами и журналистами.





По его словам, КНДР немедленно вступит в "антитеррористическую войну в корейском стиле" и будет проводить ее "последовательно и интенсивно".





Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.



