Возобновлена транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан
Казахстан возобновил экспорт нефти через Азербайджан, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в ответ на запрос МИА «Казинформ» сообщило Министерство энергетики РК.
Согласно данным ведомства, только за текущий период 2017 года по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан было экспортировано 90 тыс. тонн казахстанской нефти.
В прошлом же году через Батумский нефтяной терминал казахстанские нефть и нефтепродукты не транспортировались.
«В целях дальнейшей загрузки Батумского нефтяного терминала, АО «КазТрансОйл» на постоянной основе проводит соответствующую работу со всеми участниками транспортного коридора, в том числе с азербайджанской стороной и потенциальными грузоотправителями», - отмечают в министерстве.
Прокомментировали в Минэнерго и приватизацию порта Актау. «Министерство энергетики РК считает, что приватизация порта Актау не отразится на перспективах транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан», - подчеркнули представители министерства. Напомним, до 2015 года Казахстан транспортировал свою нефть как по трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан», так и по железной дороге от Баку до черноморских портов Грузии.
Азамат Сыздыкбаев
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