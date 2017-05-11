Возобновлена транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан

Казахстан возобновил экспорт нефти через Азербайджан, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в ответ на запрос МИА «Казинформ» сообщило Министерство энергетики РК.

Согласно данным ведомства, только за текущий период 2017 года по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан было экспортировано 90 тыс. тонн казахстанской нефти.

В прошлом же году через Батумский нефтяной терминал казахстанские нефть и нефтепродукты не транспортировались.

«В целях дальнейшей загрузки Батумского нефтяного терминала, АО «КазТрансОйл» на постоянной основе проводит соответствующую работу со всеми участниками транспортного коридора, в том числе с азербайджанской стороной и потенциальными грузоотправителями», - отмечают в министерстве.

Прокомментировали в Минэнерго и приватизацию порта Актау. «Министерство энергетики РК считает, что приватизация порта Актау не отразится на перспективах транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан», - подчеркнули представители министерства. Напомним, до 2015 года Казахстан транспортировал свою нефть как по трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан», так и по железной дороге от Баку до черноморских портов Грузии.

Азамат Сыздыкбаев