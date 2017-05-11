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Спецоперация в Алматы: Задержаны трое преступников

11 мая 2017, 19:40

Мужчины отправлены в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств.

Криминальная полиция задержала квартирных воров в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

На пересечении проспекта Алтынсарина и улицы Жандосова сотрудники криминальной полиции ДВД Алматы задержали квартирных воров. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны трое мужчин. Все они доставлены в РОВД для выяснения обстоятельств.



Фото предоставлено очевидцами.

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