Спецоперация в Алматы: Задержаны трое преступников
11 мая 2017, 19:40
Мужчины отправлены в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств.
Криминальная полиция задержала квартирных воров в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.
На пересечении проспекта Алтынсарина и улицы Жандосова сотрудники криминальной полиции ДВД Алматы задержали квартирных воров. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны трое мужчин. Все они доставлены в РОВД для выяснения обстоятельств.
Фото предоставлено очевидцами.
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