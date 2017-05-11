«Astana Arlans» победил «Patriot Boxing Team»

Казахстанская команда «Astana Arlans» в первой матчевой встрече четвертьфинала WSB в Кемерово одолела «Patriot Boxing Team» со счетом 3:2.





Темиртас Жусупов (49 кг) оказался слабее Батора Сагалуева — 0:3 (47:48, 47:48, 46:49), Ильяс Сулейменов (56 кг) сравнял счет в противостоянии с Максимом Чернышевым — 3:0 (49:49:46, 48:47, 48:47), Дильмурат Мижитов (64 кг) был сильнее Алексея Мазура — 2:1 (48:47, 47:48, 48:47), Сапарбай Айдаров (75 кг) одолел Андрея Ковальчука — 3:0 (48:47, 48:47, 48:47), Антон Пичнук (91 кг) техническим нокаутом проиграл Илье Квасникову во втором раунде.





Ответная встреча пройдет 20 мая.







