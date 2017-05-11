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В Москве задержали вероятного сообщника петербургского террориста-смертника

11 мая 2017, 20:22

Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек.

В Москве за незаконный оборот взрывчатки задержали уроженца средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

"Одиннадцатого мая в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля 2017 года подрыв … в метро Санкт-Петербурга террориста-смертника Акбаржона Джалилова", — говорится в релизе.

Следствие сейчас проверяет, в какой мере Эрматов причастен к теракту в северной столице. Задержание произведено "в рамках отдельного следственного поручения СК РФ".

Между тем в уголовном деле о взрыве в метро уже фигурирует Ибрагимжон Эрматов. Приходится ли он родственником задержанному сегодня мужчине, пока неясно.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" прогремел днем 3 апреля. В результате погибли 16 человек, включая самого Джалилова. Еще одну бомбу, найденную на станции "Площадь Восстания", удалось обезвредить.

Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта, но его имя пока не называется.

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Фото: РИА Новости . Кирилл Каллиников.

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