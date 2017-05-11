При взрыве в кафе в Махачкале пострадали два человека
11 мая 2017, 21:34
Неизвестный бросил гранату около кафе в Махачкале и скрылся.
Два человека пострадали в результате взрыва самодельной гранаты в кафе в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
В четверг представитель республиканского МВД сообщил РИА Новости, что неизвестный бросил гранату около кафе в Махачкале и скрылся. По предварительным данным, причиной происшествия стал бытовой конфликт. Он отметил, что на поиски подозреваемого подняты все наряды полиции.
"В результате взрыва самодельной гранаты в кафе "Золотая турка" в Махачкале пострадали двое мужчин. Они доставлены во вторую городскую больницу, их жизни ничего не угрожает", — сказал представитель минздрава.
Фото: РИА Новости . Мария Ващук.
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