При взрыве в кафе в Махачкале пострадали два человека

Неизвестный бросил гранату около кафе в Махачкале и скрылся.

Два человека пострадали в результате взрыва самодельной гранаты в кафе в Махачкале, сообщил сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.





В четверг представитель республиканского МВД сообщил РИА Новости, что неизвестный бросил гранату около кафе в Махачкале и скрылся. По предварительным данным, причиной происшествия стал бытовой конфликт. Он отметил, что на поиски подозреваемого подняты все наряды полиции.





"В результате взрыва самодельной гранаты в кафе "Золотая турка" в Махачкале пострадали двое мужчин. Они доставлены во вторую городскую больницу, их жизни ничего не угрожает", — сказал представитель минздрава.



