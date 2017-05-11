Второклассники в масках со свастикой попытались выкинуть девочку в окно
11 мая 2017, 22:08
Сотрудники полиции проводят проверку информации.
Ученики второго класса одной из школ в Новосибирске пытались выкинуть свою одноклассницу из окна и поджечь ей волосы. Об этом говорится в заявлении родителей девочки, поданном на имя директора образовательного учреждения. С документом ознакомилась редакция «НГС.Новости».
В нем говорится, что 5 мая на перемене перед последним уроком ученица осталась в классе, где кроме нее на первый взгляд никого не было. Неожиданно из-под парт выскочили прятавшиеся там мальчики в масках, сделанных, вероятно из мужских носков, с изображением свастики. Они ударили ее в живот, повалили на пол и связали плотной веревкой ноги и руки. Ей заткнули рот и закрыли глаза и вперед ногами потащили к открытому окну на втором этаже.
В этот момент девочке удалось освободить руки, она стала активно сопротивляться и в итоге упала с подоконника на пол, ударившись спиной. К ней подбежал ученик с зажигалкой и попытался поджечь волосы, однако школьнице удалось выбить зажигалку у него из рук. Затем прозвенел звонок на урок.
По словам родителей, их дочь утверждает, что за несколько дней до этого к открытому окну подтаскивали еще одну девочку. Судя по тексту документа, тот же ученик незадолго до случившегося говорил: «Вы все жертвы, кроме мальчиков, место вашей смерти, девочки, вон то окно».
Директор школы Виктор Завьялов пояснил, что в школе уже провели свое расследование, и в ближайшее время пройдет родительское собрание, на котором обсудят, как дети «себя чувствуют, как контактируют».
В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку информации.
Источник: Lenta.ru.
Фото: securitylab.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858209-06e47ad4e2e28a063a3bf736bc881bf2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...