В ЮКО вдоль автокоридора «Западная Европа - Западный Китай» построят 21 туристический объект

До 1 июля 2018 года все объекты должны привести в соответствии с требованиями Национального стандарта.

На территории Южно-Казахстанской области, вдоль участка международного автокоридора «Западная Европа - Западный Китай» для обслуживания пассажиров построят 21 туристический объект. Об этом на прошедшем брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления архитектуры и градостроительства Еркин Жусупов, сообщает пресс-служба акима ЮКО.





По его словам, для каждого туристического объекта, вдоль автокоридора «Западная Европа - Западный Китай» будет выделено 10 либо 20 гектаров земли. На сегодня планируются детально разработать проект по оказанию туристских услуг, которые будут соответствовать всем международным стандартам.





Наряду с этим, в ходе брифинга главный инженер АО «НК «Казавтожол» Нурбол Мынжасаров отметил, что общая протяженность автодороги «Западная Европа - Западный Китай» на территории области составляет 372,5 км.





«Строительство участка Шымкент-Тараз международного транспортного коридора проходящего через территорию области завершено в 2016 году, а участка Шымкент-Ташкент планируется завершить до конца 2017 года. В связи с этим, в настоящее время ведутся работы по регулированию придорожных сооружений и контроль над соблюдением законности. В частности, в пределах полосы отвода вдоль автомобильных дорог общего пользования (70м.) запрещается строительство зданий и сооружений, а также прокладка инженерных коммуникаций», - сказал Н.Мынжасаров.





Кроме того, на брифинге стало известно, что вдоль автодороги «Западная Европа - Западный Китай» расположены 440 объектов обслуживания, 348 из них не соответствуют международным стандартам. Также, вдоль международного транспортного коридора (в трех направлениях) расположено более 500 индивидуальных жилых домов и 41 автозаправочная станция. Для обновления фасадов частных домов внедряется ряд предложений. Как ожидается, до 1 июля 2018 года все объекты должны привести в соответствии с требованиями Национального стандарта.







