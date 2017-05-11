Из Академии Погранслужбы КНБ похитили 10 пистолетов Макарова
11 мая 2017, 22:24
В пресс-службе Погранслужбы КНБ подтвердили информацию об утере оружия.
10 мая из отдела военной контрразведки КНБ РК в МВД РК поступило сообщение об утрате пистолетов Макарова в количестве 10 штук в Академии ПС КНБ РК. Сообщение об этом распространяется в WhatsApp, передает Informburo.
Как следует из распространяемой информации, 30 марта старший преподаватель кафедры вооружения и стрельбы специально-тактического факультета Академии подполковник Арызбаев получил из комнаты хранения оружия 10 пистолетов Макарова. Недостачу оружия выявили 6 мая. Поиски оружия результатов пока не дали.
В пресс-службе Погранслужбы КНБ РК подтвердили информацию об утере оружия. Начато расследование.
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