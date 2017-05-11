За рулем столкнувшегося с автобусом "Гелендвагена" находился сотрудник прокуратуры
11 мая 2017, 22:45
Сотрудник находится в отпуске.
За рулем Mercedes G-Class, столкнувшегося с автобусом, находился сотрудник прокуратуры, сообщает телеканал "КТК".
В прокуратуре также проинформировали - сотрудник на данный момент находится в отпуске.
Напомним, сегодня произошло ДТП с участием внедорожника и пассажирского автобуса маршрута №63. От удара автобус отбросило на фонарный столб. В результате ДТП пострадали 23 человека. Восемь человек госпитализированы, среди них беременная женщина и 2-летний ребенок.
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