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За рулем столкнувшегося с автобусом "Гелендвагена" находился сотрудник прокуратуры

11 мая 2017, 22:45

Сотрудник находится в отпуске.

За рулем Mercedes G-Class, столкнувшегося с автобусом, находился сотрудник прокуратуры, сообщает телеканал "КТК".

В прокуратуре также проинформировали - сотрудник на данный момент находится в отпуске.

Напомним, сегодня произошло ДТП с участием внедорожника и пассажирского автобуса маршрута №63. От удара автобус отбросило на фонарный столб. В результате ДТП пострадали 23 человека. Восемь человек госпитализированы, среди них беременная женщина и 2-летний ребенок.

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