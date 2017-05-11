Напавший на журналистку в Алматы мужина имеет судимость за убийство

Несколько недель мужчина грабил и избивал горожан прямо на кладбище. Причем жертвами преступника становились исключительно женщины: бандит нападал на них и отбирал ценности. Живыми пострадавшие остались просто чудом, сообщает телеканал " КТК ".





Тихо, безлюдно и, кажется, безопасно. По мнению преступника, именно это место среди мертвых идеально для нападения на живых. На этом кладбище несколько недель неизвестный нападал на женщин. Последнее ограбление случилось девятого мая. О страшном инциденте в социальных сетях рассказала журналистка Татьяна Гуржий.





- Мимо ограды прошел мужчина. Через несколько минут он вернулся. Зашел в ограду и приставил к горлу острый нож. Он снял с моего пальца обручальное кольцо, заставил вытащить кошелек, вытащил все купюры и выбрал из мелочи стольники и полтинники.





А уже через два часа на этом же кладбище тот же самый преступник напал на еще одну женщину. Действовал по прежней схеме: приставил к горлу нож и потребовал ценные вещи. За отказ отдавать драгоценности грабитель ранил её, а после скрылся с места преступления.





До сих пор не может прийти в себя третья жертва этого же преступника. Нападение произошло перед родительским днем. В тот день на кладбище она пришла одна.





- На самом деле это шок и это ужас. Когда на тебя еще на кладбище нападают со спины и начинают просто реально тебя убивать. Нападает, бьет, убивает, срывает ценные вещи. И старается свою жертву как бы не оставить в живых.





Женщина вспоминает: в тот день ей просто повезло. Перед праздниками на кладбище было многолюдно. На крики сбежались горожане. После нападения пострадавшая едва осталась жива.





- Он не душил, он убивал. Он убивал самым натуральным образом. Я еще раз повторюсь, этот человек очень опасен. Он очень агрессивен. И он не просто с целью грабежа да там попугать свою жертву и уйти незамеченным, а он именно помимо грабежа, может, какие-то маниакальные у него.





Такие случаи происходят здесь очень часто, говорят сотрудники кладбища. Но уверяют, что уследить за каждым просто невозможно!





Айдын Турлыбаев, землекоп:





- Ходим, смотрим. Как бы на 40 гектаров просто физически не хватает сил. Каждый раз смотреть, ухаживать за всеми. Кто зашел, кто вышел, тоже не можем наблюдать. Потому что не запретишь заходить. Ни у кого не спросишь: куда пошел, зачем пошел?





На след налетчика накануне вышли полицейские. У него нашли отобранные ценности и нож, которым он угрожал. Особо опасным налетчиком оказался несколько раз судимый 50-летний мужчина. Свою вину он пока не признает.





Салтанат Азирбек, официальный представитель ДВД г. Алматы:





- В его так называемом послужном списке есть судимость и за убийство, за изнасилование, за разбойное нападение и имущественные преступления. Человек шел на преступление очень расчетливо. Он знал, что будет людно. Что не одна, так вторая ему действительно окажется, попадется под руку и выполнит все его требования.





Сейчас подозреваемый в изоляторе временного содержания. Ему вменяют разбойное нападение с особой жестокостью. Также полицейские проверяют рецидивиста на причастность и к другим преступлениям.









Алтынай Аманбаева.



