Мотоциклист чудом выжил после тарана грузовиком
12 мая 2017, 00:16
Он отделался незначительными травмами.
В Сети появилось ужасающее видео на одной из дорог Таиланда в сезон дождей, сообщает Life.
На кадрах с авторегистратора видно, как перед мотоциклистом пытается развернуться грузовик, но из-за мокрой дороги его заносит, и, падая, машина сносит водителя байка. Чудом мужчине удалось выжить. Он отделался незначительными травмами.
Фото: кадр из видео.
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