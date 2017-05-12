Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Мотоциклист чудом выжил после тарана грузовиком

12 мая 2017, 00:16

Он отделался незначительными травмами.

В Сети появилось ужасающее видео на одной из дорог Таиланда в сезон дождей, сообщает Life.

На кадрах с авторегистратора видно, как перед мотоциклистом пытается развернуться грузовик, но из-за мокрой дороги его заносит, и, падая, машина сносит водителя байка. Чудом мужчине удалось выжить. Он отделался незначительными травмами.


Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...