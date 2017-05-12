На левобережье Астаны горела новостройка
12 мая 2017, 00:36
Три человека получили острое отравление угарным газом средней степени тяжести. Они госпитализированы в городскую больницу №1
По улице Керей, Жанибек хандар, 9 горел жилой комплекс, передает Казинформ.
Как сообщили в акимате столичного района «Есиль», в 19.12 в ГУ «Дежурная служба 109» поступила заявка по запаху дыма в подъезде №12 Градокомплекса №2 (улица Керей, Жанибек хандар, 9). На место сразу прибыла служба пожаротушения района «Есиль», пожар ликвидирован в 19.46 ч. В результате три человека получили острое отравление угарным газом средней степени тяжести. Они госпитализированы в городскую больницу №1. Также сгорел кабель электроснабжения в электрощитовой с 5 по 9 этаж, без света остались 53 квартиры.
В настоящее время лаборатория ДЧС города Астаны и УВД района «Есиль» проводят оперативно-следственные мероприятия, по завершению которыx КСК приступит к восстановительным работам. Подача электроснабжения квартир возобновится не ранее 12 часов 12 мая. При этом система горячего и холодного водоснабжения и канализации функционирует в штатном режиме. Для обеспечения безопасности лифтовое оборудование отключено.
Ранее стало известно, что 11 мая в столичном жилом комплексе «Гранд Астана» горела однокомнатная квартира-студия.
Касымова Эльмира.
Фото предоставлено акиматом района «Есиль».
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