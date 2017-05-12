В Киеве начался второй полуфинал "Евровидения"

Второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2017", в котором должна была выступать представительница России Юлия Самойлова, поздно вечером в четверг начался в Киеве, передает передает РИА Новости из пресс-центра конкурса.





Первый полуфинал "Евровидения-2017" прошел в Киеве 9 мая. Он определил первых десятерых финалистов, которыми стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. В финале им составят компанию представители Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, прошедшие туда автоматически, как представители стран-основательниц конкурса. Также в финал напрямую попал представитель Украины в качестве конкурсанта от принимающей стороны.





В ходе второго полуфинала на сцене фестиваля в Международном выставочном центре выступят конкурсанты от Австрии, Белоруссии, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Македонии, Венгрии, Ирландии, Израиля, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии. Участники разыграют последние десять путевок в финал.





По оценкам авторитетной британской букмекерской конторы William Hill, безоговорочным фаворитом полуфинала является самый молодой конкурсант этого фестиваля – 17-летний Кристиан Костов, который будет выступать от Болгарии с песней Beautiful Mess (Красивый беспорядок). Букмекеры также дают ему третье место в финале. Костов родился в Москве и начал делать первые шаги в музыкальной карьере с выступления в России в песенном конкурсе "Голос.Дети" в 2014 голу, в котором он дошел до финала под руководством победителя "Евровидения-2008" Димы Билана. Кроме этого, по мнению букмекеров, в финал также пройдут исполнители от Дании, Нидерландов, Румынии, Эстонии, Израиля, Венгрии, Австрии, Хорватии и Белоруссии.





Десятка финалистов конкурса будет определена на основании голосования телезрителей и членов профессиональных национальных жюри стран-участниц полуфинала, а также Германии, Франции и Украины.





Перед началом второго полуфинала перед зрителями выступят артисты малоизвестного широкой публике украинского ансамбля G-Art, которые исполнят победные хиты "Евровидения" прошлых лет в собственной аранжировке. В выступлении коллектива примут участие и ведущие конкурса, которые сыграют на разных музыкальных инструментах и станцуют украинские национальные танцы. В завершении вечера публике покажут выступление молодого украинского танцевального коллектива Apache Crew, в котором примут участие 30 танцоров.





Церемония официального открытия "Евровидения" прошла в Киеве в воскресенье. Финал конкурса запланирован на 13 мая. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.





Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Также во въезде на Украину было отказано нескольким россиянам, которые ехали на фестиваль с приобретенными билетами.



