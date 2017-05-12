Госдеп одобрил продажу ракет на $2 млрд Арабским Эмиратам
12 мая 2017, 02:00
В список поставляемых в ОАЭ вооружений входит 60 ракет PAC-3 для зенитно-ракетного комплекса Patriot
Госдеп США одобрил сделку по продаже зенитных ракет комплекса Patriot Объединенным Арабским Эмиратам. Как сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Пентагона, стоимость сделки составляет порядка $2 млрд, сообщает РБК.
В список поставляемых в ОАЭ вооружений входит 60 ракет PAC-3 для зенитно-ракетного комплекса Patriot производства компании Lockheed Martin и 100 ракет GEM-T производства компании Raytheon.
Одобрение Госдепа является необходимым условием для экспорта вооружений из США.
Ранее, в начале мая, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США намерены продать Саудовской Аравии оружие стоимостью $11,5 млрд. Так, в Саудовскую Аравию могут поступить американские боевые машины пехоты, системы противоракетной обороны, высокоточные боеприпасы и самоходные артиллерийские установки. Кроме того, в конце марта стало известно, что США намерены поставить в Бахрейн истребители F-16 на сумму около $5 млрд.
Фото: pinterest.com.
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