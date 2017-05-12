Госдеп одобрил продажу ракет на $2 млрд Арабским Эмиратам

В список поставляемых в ОАЭ вооружений входит 60 ракет PAC-3 для зенитно-ракетного комплекса Patriot

Госдеп США одобрил сделку по продаже зенитных ракет комплекса Patriot Объединенным Арабским Эмиратам. Как сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Пентагона, стоимость сделки составляет порядка $2 млрд, сообщает сообщает РБК





В список поставляемых в ОАЭ вооружений входит 60 ракет PAC-3 для зенитно-ракетного комплекса Patriot производства компании Lockheed Martin и 100 ракет GEM-T производства компании Raytheon.





Одобрение Госдепа является необходимым условием для экспорта вооружений из США.





Ранее, в начале мая, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США намерены продать Саудовской Аравии оружие стоимостью $11,5 млрд. Так, в Саудовскую Аравию могут поступить американские боевые машины пехоты, системы противоракетной обороны, высокоточные боеприпасы и самоходные артиллерийские установки. Кроме того, в конце марта стало известно, что США намерены поставить в Бахрейн истребители F-16 на сумму около $5 млрд.



