О проводимой работе по исключению практики получения и дачи взятки, принятия и дарения подарков

Подразделением внутренней безопасности и кадровой службы Департамента государственных доходов по Актюбинской области на постоянной основе проводится разъяснительная работа с сотрудниками и работниками структурных подразделений Департамента государственных доходов по Актюбинской области по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

В целях предупреждения коррупционных проявлений, как со стороны должностных лиц ОГД, так и со стороны недобросовестных налогоплательщиков и участников ВЭД, проводятся профилактические мероприятия, направленные на исключение практики принятия подарков государственными служащими при исполнении своих служебных полномочий.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 49 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» (далее - Закон) государственные служащие обязаны быть приверженцами государственной политике и последовательно проводить ее в жизнь, своими действиями укреплять авторитет государственной власти, не допускать совершения действий, способных дискредитировать государственную службу.

Подпунктами 10), 16) и 17) пункта 1 статьи 50 Закона, дарение подарков и оказание неслужебных услуг официальными лицами для получения с использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества, принятие за исполнение своих государственных или приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, услуг и иных форм от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, а также принятие подарков или услуг в связи с использованием своих государственных или приравненных к ним функций от государственных служащих и иных лиц, зависимых от них по службе, за общее покровительство или попустительство по службе являются дисциплинарными проступками, дискредитирующими государственную службу.

Согласно статье 44 Закона, совершение государственными служащими дисциплинарного проступка, указанного в:

подпункте 10) пункта 1 статьи 50 Закона, если он не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, либо административного правонарушения, влечет понижение в государственной должности, а в случае отсутствия вакантной нижестоящей государственной должности - наложение в установленном законном порядке дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

подпунктах 16) и 17) пункта 1 статьи 50 Закона, если он не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, либо административного правонарушения, влечет увольнение с занимаемой государственной должности.

Статьей 677 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - Кодекс) предусмотрено, что за получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействия) в пользу лиц, их представивших, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния влечет штраф в размере шестисот месячных расчетных показателей.

Также Кодексом предусмотрена административная ответственность физических и юридических лиц за предоставление незаконного материального вознаграждения.

Так, например, за предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей (ст.676 Кодекса).

Предоставление юридическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере семисот пятидесяти месячных расчетных показателей (часть 1 статьи 678 Кодекса).

За повторное совершение действий предусмотренных частью 1 статьи 678 Кодекса, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей.

В результате проводимой профилактической работы, в 1 квартале 2017 года выявлено 3 факта дарения подарков работникам ДГД по Актюбинской области физическими лицами.

Работники Департамента, руководствуясь статьей 50 Закона Республики Казахстан «О государственной службе», в установленный срок, передали подарки в специальный государственный фонд.