Внесены изменения в Перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия

В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», Договором о Евразийском экономическом союзе, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 14 октября 2014 года, в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 101 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза», а также в целях приведения нормативных правовых актов Республики Казахстан в соответствие с новой редакцией единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза Приказом Министра национальной экономики РК от 19 апреля 2017 года № 167 внесены изменения в приказ Министра национальной экономики РК от 17 февраля 2016 года № 81 «Об утверждении Перечня товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия и Правил расчета размера ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и товары, выработанные из нефти», согласно которым Перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия изложен в новой редакции.

Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Наименования товаров в Перечне приведены для удобства пользования.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.