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Определились финалисты «Евровидения-2017»

12 мая 2017, 06:30

По итогам голосования во втором полуфинале путевки в финал конкурса получили представители Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

В Киеве определилась еще одна десятка финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2017», передает Lenta.ru.

По итогам голосования во втором полуфинале путевки в финал конкурса получили представители Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Первый полуфинал прошел 9 мая. Первыми финалистами стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

Кроме них, в финале будут участвовать представители Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, которые прошли туда автоматически, как представители стран-основательниц конкурса, а также представитель Украины в качестве конкурсанта от принимающей стороны.

Во втором полуфинале должна была выступать представительница России Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning («Пламя пылает»), однако Служба безопасности Украины отказала ей во въезде из-за выступления в Крыму.

Церемония открытия «Евровидения-2017» прошла в выставочном центре «Парковый» 7 мая. Финал пройдет 13 мая.

Фото: РИА Новости

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