Юную бразильянку затравили за видео с подогретым в микроволновке хомяком
12 мая 2017, 07:06
Хомяк был изъят из семьи и направлен в приют.
Пользователи сети затравили 16-летнюю жительницу Бразилии Виторию Мюллер (Vitoria Muller) за видеоролик, в котором она подогревает живого хомяка в микроволновке, передает Lenta.ru.
После публикации записи в Facebook на девушку обрушился шквал критики, и она вынуждена была удалить свои профили в соцсетях. Пользователи также запустили хэштег #PunicaoParaVitoria (#НаказаниеДляВитории) и призвали полицию обратить внимание на происходящее.
Это заметил отец девушки, заставивший ее объяснить свое поведение стражам порядка. Витория рассказала, что засунула хомяка в микроволновку после спора с друзьями.
Позже мужчина опубликовал пост с извинениями. «Нам очень жаль, что такое произошло в нашей семье. Мы любим животных и никогда бы не пошли на такой шаг. Еще раз, простите нас», — отметил он.
Хомяк был изъят из семьи и направлен в приют. Осмотревшие его ветеринары отметили, что в результате инцидента животное не пострадало.
Фото: CEN
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858230-eb85fa588aa142763ecf7d050207f391
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...