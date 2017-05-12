Юную бразильянку затравили за видео с подогретым в микроволновке хомяком

Хомяк был изъят из семьи и направлен в приют.

Пользователи сети затравили 16-летнюю жительницу Бразилии Виторию Мюллер (Vitoria Muller) за видеоролик, в котором она подогревает живого хомяка в микроволновке, передает Lenta.ru.





После публикации записи в Facebook на девушку обрушился шквал критики, и она вынуждена была удалить свои профили в соцсетях. Пользователи также запустили хэштег #PunicaoParaVitoria (#НаказаниеДляВитории) и призвали полицию обратить внимание на происходящее.





Это заметил отец девушки, заставивший ее объяснить свое поведение стражам порядка. Витория рассказала, что засунула хомяка в микроволновку после спора с друзьями.





Позже мужчина опубликовал пост с извинениями. «Нам очень жаль, что такое произошло в нашей семье. Мы любим животных и никогда бы не пошли на такой шаг. Еще раз, простите нас», — отметил он.

Хомяк был изъят из семьи и направлен в приют. Осмотревшие его ветеринары отметили, что в результате инцидента животное не пострадало.



Фото: CEN



