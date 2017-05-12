Казахстан на 92-ом месте в мировом рейтинге богатой природы

При составлении списка 13 специалистов организации сравнили 136 стран мира по таким параметрам.

Казахстан оказался на 92-ом месте в мировом рейтинге богатой природы. Об этом говорится в ежегодном исследовании Travel and Tourism, опубликованном на сайте Всемирного экономического форума, передает ТК Астана.





При составлении списка 13 специалистов организации сравнили 136 стран мира по таким параметрам, как количество видов животных, растений и заповедных зон, экология регионов, а также число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Самой богатой признана природа Бразилии. Второе место досталось Мексике, третье - Коста-Рике. В десятку также вошли Перу, Китай, Австралия, Тайланд, Испания и США. Россия заняла 39-ю строчку рейтинга. Таджикистан на 80-ом месте, Украина - на 115-ом. Последние три строчки списка достались Боснии и Герцеговине, Бахрейну и Молдавии.



