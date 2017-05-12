Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстан на 92-ом месте в мировом рейтинге богатой природы

12 мая 2017, 07:28

При составлении списка 13 специалистов организации сравнили 136 стран мира по таким параметрам.

Казахстан оказался на 92-ом месте в мировом рейтинге богатой природы. Об этом говорится в ежегодном исследовании Travel and Tourism, опубликованном на сайте Всемирного экономического форума, передает ТК Астана.

При составлении списка 13 специалистов организации сравнили 136 стран мира по таким параметрам, как количество видов животных, растений и заповедных зон, экология регионов, а также число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самой богатой признана природа Бразилии. Второе место досталось Мексике, третье - Коста-Рике. В десятку также вошли Перу, Китай, Австралия, Тайланд, Испания и США. Россия заняла 39-ю строчку рейтинга. Таджикистан на 80-ом месте, Украина - на 115-ом. Последние три строчки списка достались Боснии и Герцеговине, Бахрейну и Молдавии.


Фото: Zebra.today

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...