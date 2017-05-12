Американская школьница приехала на выпускной бал в гробу
12 мая 2017, 07:49
В целом американские пользователи Интернета отнеслись к поступку школьницы с юмором.
17-летняя жительница американского штата Нью-Джерси приехала на выпускной бал в своей школе на катафалке в гробу, передает Вести.ru.
Меган Флагерти решила попрощаться со своей школой в городе Пенсаукен столь необычным способом из-за того, что давно мечтает стать директором компании по оказанию ритуальных услуг, сообщает Associated Press.
Выпускницу привезли в школу на мероприятие 8 мая на катафалке с водителем. После того, как гроб достали из автомобиля и поставили на землю, улыбающаяся девушка выбралась оттуда в платье и с цветами в руках при помощи своего молодого человека.
В целом американские пользователи Интернета отнеслись к поступку школьницы с юмором. Были, впрочем, и те, кто расценил такое появление на балу как образец отсутствия вкуса.
Фото: скриншот
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