Американская школьница приехала на выпускной бал в гробу

Меган Флагерти решила попрощаться со своей школой в городе Пенсаукен столь необычным способом из-за того, что давно мечтает стать директором компании по оказанию ритуальных услуг, сообщает Associated Press.





Выпускницу привезли в школу на мероприятие 8 мая на катафалке с водителем. После того, как гроб достали из автомобиля и поставили на землю, улыбающаяся девушка выбралась оттуда в платье и с цветами в руках при помощи своего молодого человека.