Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Американская школьница приехала на выпускной бал в гробу

12 мая 2017, 07:49

В целом американские пользователи Интернета отнеслись к поступку школьницы с юмором.

17-летняя жительница американского штата Нью-Джерси приехала на выпускной бал в своей школе на катафалке в гробу, передает Вести.ru.

Меган Флагерти решила попрощаться со своей школой в городе Пенсаукен столь необычным способом из-за того, что давно мечтает стать директором компании по оказанию ритуальных услуг, сообщает Associated Press.

Выпускницу привезли в школу на мероприятие 8 мая на катафалке с водителем. После того, как гроб достали из автомобиля и поставили на землю, улыбающаяся девушка выбралась оттуда в платье и с цветами в руках при помощи своего молодого человека.

В целом американские пользователи Интернета отнеслись к поступку школьницы с юмором. Были, впрочем, и те, кто расценил такое появление на балу как образец отсутствия вкуса.



Фото: скриншот

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...