Благодарность за Астанинский процесс Н.Назарбаеву выразил министр Саудовской Аравии
12 мая 2017, 08:12
Самер Аль-Сабхан заявил, что его страна разделяет видение Казахстана по исключительно мирному пути решения сирийского конфликта.
Государственный министр по делам Персидско-арабского залива Саудовской Аравии поблагодарил Нурсултана Назарбаева за Астанинский процесс, передает ТК Астана.
Во время встречи в Акорде - Самер Аль-Сабхан заявил, что его страна разделяет видение Казахстана по исключительно мирному пути решения сирийского конфликта.
Стороны обсудили и перспективы дальнейшего сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что по итогам его визита в Саудовскую Аравию осенью прошлого года были достигнуты весомые результаты. В целом за последние 25 лет отношения между двумя странами активно развиваются, налажен обмен опытом, - отметил президент.
"Мы выражаем благодарность Казахстану за вклад в решение вопросов, касающихся исламского мира, в том числе и за стремление прекратить кровопролитие в Сирии. В отношении сирийского вопроса Королевство Саудовская Аравия считает, что подобные конфликты должны решаться путём политического урегулирования. Мы разделяем Ваше видение разрешения этой проблемы исключительно мирным способом", - сказал государственный министр по делам Персидско-арабского залива Королевства Саудовская Аравия Самер Аль-Сабхан.
Фото: скриншот
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