В Алматы идет реконструкция русла реки Каргалы

В Алматы строительные работы уже идут полным ходом. Специалисты сейчас заняты реконструкцией русла реки Каргалы, а после приступят к благоустройству прилегающей территории, передает ТК Алматы.





Общая протяженность ремонтируемого участка составит 5,5 километров. С ходом проводимых работ в Наурызбайском районе накануне ознакомился аким города. Бауыржан Байбек лично проверил ход строительства моста через реку Каргалы и расширение улицы Жандосова.





Аким города лично ознакомился с ходом работ по расширению улицы Жандосова. По словам специалистов, дорогу расширят на 3,5 метра на участке от Саина до Яссауи. Это позволит увеличить транспортную пропускную способность. Кроме того, здесь появятся тротуарные и велосипедные дорожки.





«С середины февраля начались проводиться работы по уширению трассы. Сейчас уже где-то процентов 30 выполненных работ у нас есть. Техники привлечено 20 единиц, на объекте работает порядка 45 человек», - рассказал представитель подрядной организации Николай Майер.





Увидеть улицу в обновленном виде жители смогут уже к началу сентября. Объект планируют завершить досрочно.





«В этом году планируется новое строительство дорог в микрорайоне Калкаман. На 32-х улицах, общей протяженностью 17 км, также планируется средний ремонт 22 улиц, протяженностью 26 км. Сейчас в середине текущего года завершается первый этап - строительство проспекта Абая, последующие этапы это уже пробивка и присоединение к проспекту Абая основной улицы», - сказал аким Наурызбайского района Сайран Сайфеденов.





Проинспектировал Бауыржан Байбек и ход строительства моста через реку Каргалы. Ее также расширяют. Стоимость проекта составляет миллиард тенге. Подрядчики обещают уложиться в сроки. По их словам, путь здесь будет открыт к началу осени. Стоит отметить, что также завершается реконструкция русла реки на другом ее участке, который бетонируют. К лету начнется благоустройство прилегающей территории.





«На текущий момент 95 % работ выполнены, через месяц до конца июня мы планируем завершить засыпку, завершить ограды, мостовые переходы. Кроме того, в июне месяце приступаем к благоустройству русла реки Каргалы», - рассказал аким Наурызбайского района Сайран Сайфеденов.





Сейчас в районе ведется строительство акимата и управления внутренних дел. До начала учебного года завершится возведение школы в микрорайоне Шугыла, в этом году здесь начнут строить еще одну. Благодаря этому решится вопрос дефицита мест в общеобразовательных учреждениях, отмечают в акимате.







